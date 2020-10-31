Delivery Club изменит правила для курьеров после забастовки

Сервис доставки еды Delivery Club намерен пересмотреть систему штрафов после встречи руководства компании с курьерами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Delivery Club.

«Мы ответили на вопросы курьеров и договорились о нескольких изменениях. Система мотивации будет пересмотрена. В частности, речь идет о штрафах, связанных с непринятием заказов не из своей отправной (логистической зоны), на которые жаловались курьеры», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство намерено ввести ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и решить проблему плохого отношения сотрудников ресторанов к курьерам.

При этом в компании подчеркнули, что сами курьеры понимают необходимость мотивационной системы для предотвращения махинаций со стороны недобросовестных сотрудников и организации нормального рабочего процесса.