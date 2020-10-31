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Delivery Club изменит правила для курьеров после забастовки

Сервис доставки еды Delivery Club намерен пересмотреть систему штрафов после встречи руководства компании с курьерами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Delivery Club.

«Мы ответили на вопросы курьеров и договорились о нескольких изменениях. Система мотивации будет пересмотрена. В частности, речь идет о штрафах, связанных с непринятием заказов не из своей отправной (логистической зоны), на которые жаловались курьеры», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, руководство намерено ввести ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и решить проблему плохого отношения сотрудников ресторанов к курьерам.

При этом в компании подчеркнули, что сами курьеры понимают необходимость мотивационной системы для предотвращения махинаций со стороны недобросовестных сотрудников и организации нормального рабочего процесса.

Несмотря на объявленную ранее забастовку в пресс-службе подчеркнули, что сервис работает в штатном режиме, так как количество курьеров на смене соответствует плановому.

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Ранее Telegram-канал «Профсоюз Курьер» опубликовал пост, в котором потребовал отменить систему штрафов и объявил о забастовке курьеров Delivery Club с 30 октября по 1 ноября. Сотрудники сервиса намеревались выйти в 15:00 к офису Mail.ru Group.

В посте сообщалось, что если курьер отказывается принять заказ из другой логистической зоны, ему грозит штраф в 300 руб. при том, что за один заказ курьер получает только 150 руб. Таким образом, некоторые курьеры работают в минус и остаются должны компании после 12-часового рабочего дня.

«Это наемное рабство, а не работа! Это фактическое неуважение нашего труда!», — говорилось в сообщении.

30 октября портал «ОВД-Инфо» сообщил, что после встречи курьеров с руководством правоохранители задержали председателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова. По словам представителя профсоюза Руслана Каблахова, его вызывали «для проведения профилактической беседы». 

Delivery Club курьер забастовка Mail.Ru Group новости
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