Суд отклонил иск страховщиков к аэропорту Жуковский на ₽2,9 млрд
Арбитражный суд Подмосковья полностью отклонил иск компании «АльфаСтрахование» о взыскании убытков в размере 2,9 млрд руб. к управляющей компании аэропорта Жуковский АО «Рампорт АК» и Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени М.М. Громова. Об этом сообщается в картотеке дел суда.
Судебный процесс связан с аварийной посадкой Airbus А321 «Уральских авиалиний», который в 2019 году при вылете в Симферополь совершил жесткую посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский.
Самолет столкнулся со стаей чаек после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Птицы попали в двигатели, что привело к перебоям в работе. На борту находились 233 человека, все остались живы, за помощью к медикам обратились 75 человек.
Теперь страховщик авиакомпании «АльфаСтрахование» пытается взыскать с аэропорта Жуковский и отвечающего за аэродром ЛИИ им. Громова сумму, которую ранее выплатил европейскому собственнику Airbus, писал «Коммерсантъ». Заместитель гендиректора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник пояснил, что «первопричиной происшествия стало столкновение самолета с птицами в результате неудовлетворительного орнитологического обеспечения».