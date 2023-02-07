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Суд вернул «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша»

Суд по интеллектуальным правам вернул «Яндексу» бренд «Яндекс Афиша»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд по интеллектуальным правам признал незаконной отмену регистрации товарного знака «Яндекс Афиша», сообщили РБК в Суде по интеллектуальным правам.

«Требования компании «Яндекс» в этот раз удовлетворены», — сказал представитель суда. Решение вступило в силу незамедлительно.

Как передает корреспондент «РИА Новости», одна из судей коллегии обязала Роспатент выплатить «Яндексу» 4,5 тыс. руб. уплаченной госпошлины.

В 2019 году Роспатент зарегистрировал товарный знак «Яндекс Афиша», но спустя год отменил это решение после жалобы «Компании Афиша» (входит в «Рамблер Интернет Холдинг»). На портале afisha.ru публикуется информация о развлечениях и культурных мероприятиях и продаются билеты на них. Марка зарегистрирована в 2001 году.

По мнению Роспатента, упомянутые в возражении Rambler товары и услуги имеют одинаковое назначение и единый круг потребителей, а значит, включение в товарный знак «Яндекса» элемента «Афиша» было неправомерным. «Яндекс» обратился в суд, дело отправили на пересмотр.

Как уточняет корреспондент «РИА Новости», представитель компании на суде заявил, что товарный знак «Яндекса» — единый элемент. Он ссылался на опросы потребителей, для которых «афиша» — просто объявление о мероприятии, а «Яндекс Афиша» — интернет-сервис по продаже билетов. Представитель «Компании Афиша» назвал подход «Яндекса» «практикой по выдавливанию конкурента».

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