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Наибольшее количество виз в 2022 году Финляндия выдала россиянам

МИД Финляндии: наибольшее число виз для въезда в страну в 2022 году получили россияне
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россияне стали самой многочисленной группой лиц, получивших визу в Финляндию в 2022 году, несмотря на введенные осенью финскими властями ограничения. Об этом сообщает МИД Финляндии.

В 2022 году россияне подали в финские представительства 113 769 заявлений на получение шенгенской визы, из них 106 012 были одобрены. Таким образом, отказы получили 4% подавших на финскую визу.

Россияне стали самой многочисленной группой получателей шенгенской визы в финских диппредставительствах. Наибольшее число заявок, как и в прошлые годы, было подано в генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Однако количество полученных россиянами виз все равно сократилось. Для сравнения: в допандемийном 2019 году было подано 786 407 заявок и одобрено 783 444. Тогда было отклонено только 0,7% заявлений.

МИД Финляндии сообщал, что в сентябре в десять раз сократит прием заявок на туристические визы от россиян.

Позже ограничение на выдачу шенгенских виз для россиян ввел Евросоюз. Сбор за получение визы подорожал в два раза, также был увеличен срок рассмотрения заявок.

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Несмотря на ограничения, в октябре европейское агентство по безопасности внешних границ Frontex сообщило, что Финляндия стала лидером в ЕС по количеству россиян, пересекших сухопутную границу страны после начала спецоперации на Украине. Туда с 24 февраля прибыли более 500 тыс. российских граждан. На втором и третьем месте — Литва (более 360 тыс., из них 189 тыс. приехали с территории Белоруссии, а 175 тыс. — из Калининграда) и Эстония (353 тыс.).

Теги
Финляндия шенгенские визы россияне МИД Финляндии
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