Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский — в сердце европейской семьи, в которое входит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему союзу», — написала она.

Накануне стало известно, что Зеленский полетит на саммит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Источники The Brussels Times и телеканала Euronews сообщали, что внеочередное пленарное заседание Европарламента, предположительно, начнется с выступления Зеленского.

3 февраля президент Украины говорил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По его мнению, интеграция Украины и ЕС необратима и поддерживается европейцами. Он заявил, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.