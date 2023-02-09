Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Наибольшее количество виз в 2022 году Финляндия выдала россиянам Политика, 14:14
Чемпион Игр по боксу словами «сами себя наказали» оценил бойкот США Спорт, 14:13
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:08
Как спасатели ищут русскую семью под завалами дома в Турции. Видео Общество, 14:07
Умер вице-чемпион Европы 1984 года Маркос Алонсо Пенья Спорт, 14:06
Власти пообещали увеличить производство электрокаров в России в 9 раз Авто, 14:04
Брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной Политика, 14:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Саботаж прогресса: как убедить сотрудников полюбить автоматизацию Pro, 13:57
Суперлига представила проект нового футбольного еврокубка для 80 команд Спорт, 13:52
Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тыс. Общество, 13:48
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 13:46
Рябков пригрозил США последствиями из-за статьи о подрыве Nord Stream Политика, 13:43
Прокачайте «мышцу» инноваций: как подготовить бизнес к любому кризису Pro, 13:39
Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков на границе Политика, 13:38
Политика ,  
0 

Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии Владимира Зеленского в Брюссель на саммит ЕС
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский — в сердце европейской семьи, в которое входит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему союзу», — написала она.

Накануне стало известно, что Зеленский полетит на саммит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Источники The Brussels Times и телеканала Euronews сообщали, что внеочередное пленарное заседание Европарламента, предположительно, начнется с выступления Зеленского.

3 февраля президент Украины говорил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По его мнению, интеграция Украины и ЕС необратима и поддерживается европейцами. Он заявил, что в Киеве выполнили 72% обязательств по Соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Теги
Персоны
Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Владимир Зеленский Брюссель

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
Политика
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов об унижении России
Политика
Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюсселе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter