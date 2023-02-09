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Власти отменили режим КТО на хуторе в Ставропольском крае

ФСБ: введенный для пресечения теракта режим КТО на хуторе в Ставропольском крае снят
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Режим контртеррористической операции (КТО) на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был снят в 9:00. Об этом РБК сообщили в управлении ФСБ по региону. Хутор расположен к югу от Ставрополя.

«В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы <...> руководителем КТО принято решение об окончании и отмене правового режима КТО», — говорится в сообщении.

Режим КТО был введен в границах хутора Петровский вечером 8 февраля для пресечения теракта, сообщало управление ФСБ по региону. На территории хутора усилили охрану общественного порядка и начали проверку документов. Ведомство предупреждало, что может ограничить доступ людей и транспорта на некоторых участках.

Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что ФСБ нейтрализовала группу людей, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае.

По данным комитета, «вооруженные бандиты» скрывались на хуторе Петровский в Советском городском округе. После принятия решения о проведении контртеррористической операции жителей близлежащих домов эвакуировали.

В конце января ФСБ предотвратила теракт в одном из регионов Северного Кавказа. По данным ведомства, его планировал совершить россиянин, которого ведомство называет «сторонником националистической идеологии». Мужчину задержали.

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