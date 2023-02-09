Власти отменили режим КТО на хуторе в Ставропольском крае
Режим контртеррористической операции (КТО) на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был снят в 9:00. Об этом РБК сообщили в управлении ФСБ по региону. Хутор расположен к югу от Ставрополя.
«В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы <...> руководителем КТО принято решение об окончании и отмене правового режима КТО», — говорится в сообщении.
Режим КТО был введен в границах хутора Петровский вечером 8 февраля для пресечения теракта, сообщало управление ФСБ по региону. На территории хутора усилили охрану общественного порядка и начали проверку документов. Ведомство предупреждало, что может ограничить доступ людей и транспорта на некоторых участках.
Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что ФСБ нейтрализовала группу людей, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае.
По данным комитета, «вооруженные бандиты» скрывались на хуторе Петровский в Советском городском округе. После принятия решения о проведении контртеррористической операции жителей близлежащих домов эвакуировали.
В конце января ФСБ предотвратила теракт в одном из регионов Северного Кавказа. По данным ведомства, его планировал совершить россиянин, которого ведомство называет «сторонником националистической идеологии». Мужчину задержали.