ФСБ отчиталась о нейтрализации готовивших теракт в Ставрополье

НАК сообщил о нейтрализации готовивших теракт на железнодорожной станции в Ставрополье

ФСБ нейтрализовала группу людей, которые намеревались совершить теракт на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) во «ВКонтакте».

По данным комитета, «вооруженные бандиты» скрывались на хуторе Петровский в Советском городском округе. После принятия решения о проведении контртеррористической операции жителей близлежащих домов эвакуировали, отметили в ведомстве.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — говорится в сообщении. Пострадавших среди гражданского населения нет.

1 февраля ФСБ отчиталась о задержании трех россиян, планировавших теракты на железных дорогах в Свердловской области. По данным службы, задержанные готовили теракты по заданию украинских радикалов. При обыске у них были изъяли «орудия совершения преступлений», символику украинского националистического вооруженного формирования, средства связи и схемы расположения объектов Свердловской железной дороги. Против россиян возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и содействию террористической деятельности (ст. 205 и 205.1 УК),