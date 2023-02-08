ФСБ сообщила о режиме КТО на хуторе Петровском в Ставрополье, чтобы пресечь теракт

На хуторе в Ставрополье ввели режим КТО

Режим КТО действует на хуторе Петровский к югу от Ставрополя, ФСБ усилила там охрану порядка и начала проверку документов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вечером 8 февраля на территории хутора Петровский в Ставропольском крае введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщило управление ФСБ по региону. Режим КТО введен, чтобы пресечь теракт.

Фото: Яндекс.Карты

Хутор расположен к югу от Ставрополя. На территории Петровского усилили охрану общественного порядка и начали проверку документов; также ведомство предупредило, что может ограничить доступ людей и транспорта на некоторых участках.

Других подробностей ФСБ не приводит.

В конце января ведомство сообщило, что в одном из регионов Северного Кавказа задержали подозреваемого в подготовке теракта. На видео, которое распространила ФСБ, задержанный заявил, что собирался совершить атаку против сотрудников полиции по заданию украинских спецслужб; ведомство назвало его «сторонником националистической идеологии».

В феврале ФСБ заподозрила троих россиян в подготовке и совершении терактов на железных дорогах в Свердловской области. При обыске у них изъяли «орудия совершения преступлений» и символику украинского националистического вооруженного формирования, название которого не уточняется.