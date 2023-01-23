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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева

ФСБ: на Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию спецслужб Украины
В ФСБ заявили, что задержанный собирался совершить теракт против полицейских в одной из республик Северного Кавказа. Он назвал себя «агентом украинских спецслужб»

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева
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ФСБ предотвратила теракт в одном из регионов Северного Кавказа, который планировался по заданию украинских спецслужб, заявило ведомство.

По данным службы, теракт планировал совершить россиянин, которого ведомство называет «сторонником националистической идеологии». Его задержали.

Дома у подозреваемого изъяли «готовые к применению средства террора», во время опроса задержанный во всем сознался, добавили в ФСБ. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК.

На видео, которое распространила ФСБ, задержанный заявил, что собирался совершить атаку против сотрудников полиции. «Был агентом украинских спецслужб, позывной Алехандро», — сказал он.

В декабре 2022 года ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых подозревали в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Против задержанных завели уголовные дела по статье о госизмене (ст. 275 УК), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

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В январе ведомство задержало жителя Керчи за призывы к убийству российских военных на своей странице в «Одноклассниках», против мужчины завели дело.

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