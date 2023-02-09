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Посол исключил влияние позиции Ирана по Донбассу на отношения с Россией
Посол России в Иране: позиция Тегерана по новым регионам не влияет на отношения с Москвой
Позиция Ирана по Крыму и новым российским регионам не оказывает негативного влияния на отношения с Москвой, заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью «РИА Новости».
«Это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях. Видим, что сотрудничество плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния», — сказал Дедов.
В середине января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на «отличные отношения с Москвой».
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