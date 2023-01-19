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Иран отказался признать новые регионы, несмотря на дружбу с Россией

МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов
Крым вошел в состав России в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в октябре 2022 года. До этого во всех регионах прошли референдумы. Иран подчеркнул, что не признает регионы российскими
Хосейн Амир Абдоллахиан
Хосейн Амир Абдоллахиан (Фото: dpa / Global Look Press)

Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на «отличные отношения с Москвой», заявил в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма <…>, Луганской и Донецкой областей от Украины <…>. Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», — сказал Абдоллахиан (цитата по ТАСС).

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. Тогда более 95% участников плебисцита проголосовали за присоединение полуострова к России. Власти Украины и страны Запада назвали этот шаг аннексией. Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова не подлежит обсуждению. На сегодняшний день российским Крым признали восемь государств: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Куба, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были включены в состав России 5 октября по итогам проведенных там референдумов. Это произошло на восьмом месяце проводимой на территории Украины российской специальной военной операции, целью которой президент Владимир Путин в том числе называл защиту населения Донбасса. Накануне глава государства также заявил, что смыслом спецоперации является прекращение боевых действий, которые продолжаются на востоке Украины с 2014 года.

Иран, в отличие от западных стран, не вводил санкции против России и последовательно выступал за укрепление межгосударственных отношений. Украина, США и ЕС обвиняли Тегеран в поддержке российской спецоперации, в том числе в передаче Москве вооружений. Власти России и Ирана это отрицали.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран Крым вхождение в состав России Военная операция на Украине
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