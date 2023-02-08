В Турции произошло еще несколько землетрясений

Фото: Burak Kara / Getty Images

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Турции, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 61 км к северо-западу от города Адыямана на глубине около 5 км. Землетрясение началось в 14:11 мск.

По данным турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD), эпицентр землетрясения находился около города Доганшехира к северо-западу от Адыямана. Его магнитуда составила 5,3, а эпицентр находился на глубине 13 км. За последние несколько часов в том же районе произошло еще три землетрясения магнитудой 3,2, 3,4 и 4,8, подсчитали сейсмологи.

Еще несколько землетрясений произошло в провинции Кахраманмараш. Там толчки ощущаются с утра. Около 8:52 мск в 58 км к северо-западу от одноименного города зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6. Также землетрясение произошло в 26 км от Гексуна и в 85 км к северо-западу от Кахраманмараша около 10:48 мск. Его магнитуда составила 4,8.

Примерно в 13:26 мск землетрясение магнитудой 4,5 произошло около города Нурдагы в провинции Газиантеп.

Подземные толчки в Турции ощущаются с 6 февраля, когда в провинции Кахраманмараш произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение затронуло десять турецких провинций и стало мощнейшим с 1939 года. Число погибших в стране, согласно последним данным, превысило 8,5 тыс. человек, еще почти 50 тыс. получили ранения.