В Турцию вылетел самолет с белорусскими спасателями

Самолет Ил-76МД со спасателями вылетел из аэродрома Белоруссии в Турцию

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В Турцию с военного аэродрома «Мачулищи» вблизи Минска вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с белорусскими спасателями на борту, передает близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».



«Военные летчики доставят в Турцию республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС Республики Белоруссии», — говорится в сообщении.

Спасатели будут помогать в ликвидации последствий землетрясений в Турции, отмечает БелТА. «ЗУБР» МЧС состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак. В распоряжении отряда также находятся два грузовых автомобиля МАЗ и два легковых автомобиля повышенной проходимости, которые необходимы для проведения поисково-спасательных работ.

Два землетрясения магнитудой более 7 произошли в Турции 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее одним из самых сильных стихийных бедствий в истории страны с 1939 года. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал, что число погибших в результате инцидента выросло до 6234 человек, ранены более 37 тыс.

Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО. МЧС России выразило готовность направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76.