В Турцию вылетел самолет с белорусскими спасателями

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Акции Veon прибавили 8% после одобрения сделки по продаже «Вымпелкома» Инвестиции, 10:54
Третья область Белоруссии разрешила вывоз продуктов в Евросоюз Экономика, 10:53
Медведчук назвал Европу коровой, которую доит Зеленский Политика, 10:48
Обрушившийся в Тульской области подъезд дома сняли с воздуха. Видео Общество, 10:46
Трамп предложил «остудить» Байдена после его выступления перед конгрессом Политика, 10:40
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля Pro, 10:36
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 10:36
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Российский вратарь стал второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:35
Жилье в Грузии: как купить квартиру и сколько это стоит Недвижимость, 10:29
14 февраля пройдет конференция «МСФО в России» РБК Events, 10:26
В книжных магазинах появились карты России с новыми регионами Политика, 10:20
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз Pro, 10:15
10 продуктов, в которых содержится много железа Стиль, 10:14
Шура Би-2 рассказал о новом альбоме сайд-проекта «Нечетный воин» Стиль, 10:13
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

В Турцию вылетел самолет с белорусскими спасателями

Самолет Ил-76МД со спасателями вылетел из аэродрома Белоруссии в Турцию
Фото: mchs112by / Telegram
Фото: mchs112by / Telegram

В Турцию с военного аэродрома «Мачулищи» вблизи Минска вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с белорусскими спасателями на борту, передает близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

«Военные летчики доставят в Турцию республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС Республики Белоруссии», — говорится в сообщении.

Спасатели будут помогать в ликвидации последствий землетрясений в Турции, отмечает БелТА. «ЗУБР» МЧС состоит из 64 спасателей, пяти поисковых собак. В распоряжении отряда также находятся два грузовых автомобиля МАЗ и два легковых автомобиля повышенной проходимости, которые необходимы для проведения поисково-спасательных работ.

Два землетрясения магнитудой более 7 произошли в Турции 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее одним из самых сильных стихийных бедствий в истории страны с 1939 года. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал, что число погибших в результате инцидента выросло до 6234 человек, ранены более 37 тыс.

Помощь Турции предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО. МЧС России выразило готовность направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76.

Теги
Турция землетрясение Белоруссия помощь
Материалы по теме
Число погибших после землетрясения в Турции превысило 6 тыс. человек
Общество
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное
Общество
МЧС отправило Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун в Турции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter