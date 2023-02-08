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Самолет МЧС России вылетел в пострадавший от землетрясения Иран
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в пострадавший от землетрясения Иран
Самолет МЧС РФ ИЛ-76 в аэропорту Жуковский
Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Иран, сообщили в министерстве.
Спецборт должен доставить жителям республики, пострадавшим от землетрясения, 35 тонн гуманитарной помощи. Груз включается в себя сахар, муку, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижную электростанцию.
Землетрясение в Иране произошло в ночь на 29 января. Магнитуда составила 5,9.
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