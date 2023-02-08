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Самолет МЧС России вылетел в пострадавший от землетрясения Иран

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в пострадавший от землетрясения Иран
Самолет МЧС РФ ИЛ-76 в аэропорту Жуковский
Самолет МЧС РФ ИЛ-76 в аэропорту Жуковский (Фото: РИА Новости)

Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Иран, сообщили в министерстве. 

Спецборт должен доставить жителям республики, пострадавшим от землетрясения, 35 тонн гуманитарной помощи. Груз включается в себя сахар, муку, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижную электростанцию.

Землетрясение в Иране произошло в ночь на 29 января. Магнитуда составила 5,9.

Материал дополняется. 

Теги
МЧС Иран землетрясение гуманитарная помощь
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