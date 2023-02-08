Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров армии

Ким Чен Ын с дочерью и супругой Ли Соль Чжу (слева) (Фото: KCNA / Reuters)

Ким Чен Ын КНДР вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии, сообщает радио «Голос Кореи».

Визит состоялся по случаю 75-летия КНА. В помещениях командования провели праздничный банкет, в котором помимо лидера страны, его дочери и жены Ри Соль Чжу приняли участие члены политбюро ЦК Трудовой партии, чиновники из Министерства национальной обороны, командующие частей КНА и другие генералы.

Имя дочери лидера КНДР, как и ранее в официальных северокорейских СМИ, не упоминается. На фото, которые опубликовало радио, она идет за руку с Ким Чен Ыном, сидит вместе с ним на банкете и фотографируется с генералами.

Фото с дочерью лидера КНДР впервые было опубликовано в ноябре 2022 года. Она присутствовала при запуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». В ноябре Центральное телеграфное агентство Кореи показало снимки, на которых Ким Чен Ын и его дочь позируют на фоне ракеты и сотрудников военного объекта. В январе они посетили склад баллистических ракет.

Власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

В 2013 году бывший американский баскетболист Деннис Родман, заявивший, что стал другом Ким Чен Ына «на всю жизнь», посетил КНДР. В интервью The Guardian он рассказывал, что отдыхал с семьей северокорейского лидера у моря и «держал на руках их ребенка Джу Э».