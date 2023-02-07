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Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году

Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в боевой состав ВМФ в 2023 году
Фрегат &laquo;Адмирал Головко&raquo;
Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Минобороны РФ)

Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» завершат испытания и войдут в состав военно-морского флота (ВМФ) России в этом году, сообщает Минобороны.

«Планируется, что в текущем году фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота, а корвет «Меркурий» пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота», — уточнили в ведомстве.

Руководство «Северной верфи» доложило главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову, что «Адмирал Головко» находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На нем проверили работу комплексов артиллерийского вооружения, противовоздушной обороны, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. «Также в полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет «Меркурий», — добавили в Минобороны.

Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350, построенный на заводе «Северная верфь». Он назван в честь Арсения Головко, который командовал Северным флотом в 1940–1946 годах. Судно спустили на воду в мае 2020 года, в 2021-м источник ТАСС сообщал, что корабль станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». В июне 2022 года предполагалось, что он поступит на Северный флот до конца года.

«Меркурий» получил название в честь прославившегося во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов брига «Меркурий». Это корвет с управляемым ракетным оружием и пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе «Северная верфь». Он предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника.

Теги
новости Северный флот Минобороны фрегат
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