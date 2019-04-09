Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет

Строящийся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге корвет проекта 20386 получит название в честь прославившегося во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов брига «Меркурий», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Свое название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет. Уверен, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота», — заявил министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводятся в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Бриг «Меркурий» в 1829 году сумел выйти из боя с двумя линейными кораблями турецкого флота. Капитан брига отказался сдаться многократно превосходящему в огневой мощи противнику, в ходе боя турецкие корабли получили значительные повреждения и прекратили преследование, а «Меркурий» сумел уйти от погони. За этот бой вся команда брига получила награды, а корабль получил кормовой Георгиевский флаг.

По данным Минобороны, уже в апреле на «Северной верфи» будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета.

Ранее сообщалось, что «Северная верфь» строит для ВМФ России пять корветов, в том числе один проекта 20386. При этом указывалось, что данный корабль получил название «Дерзкий». В феврале 2019 года пресс-служба верфи сообщала, что техническая готовность заложенного в октябре 2016 года корвета составляет 12% и судостроители готовятся к стыковке трех блоков его корпуса, после чего начнут установку фундаментов, прокладку трубопроводов и монтаж донно-бортовой арматуры. Спуск корабля на воду намечен на весну 2021 года.