Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,74 -0,14 EUR Бирж. 73,04 -0,03 Brent 70,73 -0,21% USD Нал. 65,15 64,38 EUR Нал. 73,47 72,59 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1283 +0,0021 BTC/USD Бирж. 5 255,38 -65,12 IMOEX 2 563,63 +0,14% RTSI 1 247,49 +0,59% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 14:29
Azur Air ответила на сообщения о холоде в летевшем из Мексики самолете Общество, 16:24 Когда подарок влечет уголовную ответственность Pro, 16:23 Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына Политика, 16:12 Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США Экономика, 16:12 Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей Общество, 16:00 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 15:54 Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу Спорт, 15:53 Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном Общество, 15:49 Путин указал на объединение стран из-за работы над проблемами Арктики Политика, 15:47 Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров Бизнес, 15:43 Главу банка «Восточный» сменят на фоне дела Калви Финансы, 15:35 Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Общество, 15:20 Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет Общество, 15:19 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:17
Общество ,  
0 
Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет

Строящийся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге корвет проекта 20386 получит название в честь прославившегося во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов брига «Меркурий», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Свое название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет. Уверен, что возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота», — заявил министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводятся в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Бриг «Меркурий» в 1829 году сумел выйти из боя с двумя линейными кораблями турецкого флота. Капитан брига отказался сдаться многократно превосходящему в огневой мощи противнику, в ходе боя турецкие корабли получили значительные повреждения и прекратили преследование, а «Меркурий» сумел уйти от погони. За этот бой вся команда брига получила награды, а корабль получил кормовой Георгиевский флаг.

По данным Минобороны, уже в апреле на «Северной верфи» будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета.

Ранее сообщалось, что «Северная верфь» строит для ВМФ России пять корветов, в том числе один проекта 20386. При этом указывалось, что данный корабль получил название «Дерзкий». В феврале 2019 года пресс-служба верфи сообщала, что техническая готовность заложенного в октябре 2016 года корвета составляет 12% и судостроители готовятся к стыковке трех блоков его корпуса, после чего начнут установку фундаментов, прокладку трубопроводов и монтаж донно-бортовой арматуры. Спуск корабля на воду намечен на весну 2021 года.

​Корвет проекта 20386 должен поражать боевые надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой.

Водоизмещение такого корвета составляет 3,4 тыс. т, длина — 109 м, ширина — 13 м, скорость — до 30 узлов, дальность плавания — 5 тыс. миль, экипаж — 80 человек.

Теги: Минобороны, ВМФ
Материалы по теме
Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота
Политика
Минобороны ищет для российского флота проект нового корвета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter