Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу

Корабельное орудие на палубе фрегата «Адмирал Горшков» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу, последний этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

Среди задач, которые выполнял экипаж, были проверка функционирования корабельных систем и маневренные характеристики фрегата на различных скоростях, отработка тактических приемов и способов применения корабельного оружия, стрельба из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш», тренировки по поиску и условному уничтожению подводной лодки.

«Во взаимодействии с вертолетами армии ВВС и ПВО Северного флота осуществлен облет средств радиотехнического вооружения и отработано более 30 посадок и взлетов с палубы корабельных вертолетов Ка-27 на ходу фрегата», — добавили в ведомстве.

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350 (серия российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской и океанской зон). На вооружении фрегата кроме артиллерии и противолодочных комплексов есть ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». В начале 2023 года фрегат выйдет на боевую службу с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

Первый поход «Адмирала Горшкова» состоялся в феврале 2019 года, вместе с ним отправились судно тылового обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».