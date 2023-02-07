Президент Египта выразил соболезнования Асаду в связи с землетрясением

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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси позвонил президенту Сирии Башару Асаду и выразил соболезнования в связи с гибелью сирийцев из-за землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба египетского лидера.

Ас-Сиси заявил, что Египет в «этом бедствии с Сирией и братским народом». Он распорядился оказать стране «всю возможную помощь». Асад со своей стороны выразил признательность и добавил, что Сирия гордится исторически теплыми отношениями между двумя странами. Канцелярия сирийского лидера подтвердила факт разговора.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия землетрясений. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в Сирии погибли более 1,5 тыс. человек, 3548 пострадали. Стихийное бедствие затронуло провинции на севере и северо-западе страны: это Алеппо, Латакия, Хама и Азаз. Власти выделили для помощи пострадавшим 126 приютов в Алеппо, 23 в Латакии, пять в Хаме, а также по три в Хомсе и Тартусе.

В Сирию направлена гуманитарная помощь из других стран — ночью 7 февраля иранский самолет прибыл в международный аэропорт Дамаска, Алжир передал 115 т продовольствия и медикаментов. Президент России Владимир Путин предложил помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Сирийский лидер принял предложение, спасатели МЧС прибыли в страну.

Новая серия землетрясений произошла 7 февраля в Турции, магнитуда составила выше 5. Число погибших из-за землетрясений в стране превысило 3,5 тыс. человек, пострадали более 24 тыс. Под завалами могут находиться люди.