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Николая Дроздова выписали из больницы

Композитор Дунаев: Николая Дроздова выписали из больницы
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеведущего и ученого Николая Дроздова выписали из больницы, сообщил РБК его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

«Да, Николая Николаевича выписали из больницы. Чувствует Николай Николаевич себя хорошо <...> настроение прекрасное, но предстоит еще реабилитация», — сказал Дунаев.

5 февраля он говорил, что Дроздов чувствует себя хорошо и предполагал, что его выпишут «на днях». 

Дроздов был госпитализирован в реанимацию 29 января с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но после случившегося несколько дней провел дома. Его друг художник Константин Мирошник говорил, что дома ему стало хуже — было больно кашлять. Несколько раз ученому предлагали вызвать скорую, но он отказывался, однако спустя сутки он все же вызвал себе такси и поехал в больницу. В результате обследования МРТ врачи обнаружили у Дроздова перелом восьми ребер. В больнице его подключали к аппарату вентиляции легких.

Теги
Персоны
Николай Дроздов госпитализация перелом новости

Николай Дроздов

ученый, телеведущий

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