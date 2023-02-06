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Друг Николая Дроздова анонсировал его выписку из больницы 7 февраля

Художник Мирошник: телеведущего Николая Дроздова выпишут из больницы 7 февраля
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выпишут из больницы 7 февраля. Об этом РБК сообщил его друг, художник Константин Мирошник.

«Выписываем завтра, очень рады, что он умница, молодец у нас, на выздоровление идет. <...> День ото дня все лучше и лучше ему», — сказал он.

После выписки из больницы Дроздов будет проходить реабилитацию.

Дроздова госпитализировали 29 января. Он попал в реанимацию с переломами восьми ребер. Профессор возвращался после работы в МГУ, но две ночи после случившегося провел дома.

Накануне друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев рассказал РБК, что его выпишут из больницы в ближайшие дни. «Состояние у него хорошее, настроение тоже», — рассказал он.

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Николай Дроздов телеведущий новости

Николай Дроздов

ученый, телеведущий

20 июня 1937 года
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