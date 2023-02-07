В Минздраве гарантировали доплаты медикам на новых территориях

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Доплаты для медицинских работников, которые ввел президент Владимир Путин с 1 января, распространяются на присоединенные территории, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко на пленарном заседании в Госдуме, передает «РИА Новости».

«Мы сейчас прорабатываем <...> программы интегрирования четырех территорий в нашу программу «Земский врач» и «Земский фельдшер», <...> также те доплаты, которые определены президентом в конце года, распространяются на территории», — сказал Фисенко.

Размер дополнительных выплат отдельным категориям врачей, среднего и младшего медицинского персонала в этом году составляет от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб., сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.

В феврале Путин говорил, что работа в медицинских учреждениях на новых территориях сейчас требует от специалистов большого напряжения сил — как физических, так и моральных. Президент выразил надежду, что это состояние скоро закончится, и поблагодарил медработников ДНР, ЛНР и других новых территорий.