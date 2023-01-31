Правительство утвердило индексацию на 11,9% некоторых социальных выплат

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С 1 февраля 2023 года некоторые социальные выплаты в России будут проиндексированы на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

На эту величину вырастут:

материнский капитал;

пособия семьям с детьми;

выплаты героям, инвалидам и ветеранам;

выплаты ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий;

пособия на погребение.

Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля Общество

В России с 2018 года был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля. Размер индексации рассчитывается из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В прошлом году социальные выплаты были проиндексированы на 8,4%, в 2021 году их рост составил 4,9%, в 2020-м пособия и выплаты выросли на 3%, а в 2019-м — на 4,3%.

Московские власти в октябре 2022 года решили, что городские социальные выплаты в 2023 году увеличатся на 10%. «Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов», — говорится в сообщении.



Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 до 23 313 руб. в месяц. «Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», — пояснила пресс-служба мэра Москвы.

Ранее Минфин напомнил, что после индексации 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит почти 587 тыс. руб., на второго — почти 775,6 тыс. руб.