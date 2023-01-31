Правительство утвердило индексацию на 11,9% некоторых социальных выплат

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 15:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:36
Глава IIHF заявил, что не приемлет давления по поводу возвращения России Спорт, 21:33
Белгородскую область обстреляли во второй раз за полтора часа Политика, 21:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:18
В России до июня продлят разрешение на выпуск машин с двигателями Евро-0 Авто, 21:17
В Совфеде назвали заявления Госдепа о ракетах «несправедливыми и лживыми» Политика, 21:07
Абрамович заявил, что не имеет доступа к £2,3 млрд от продажи «Челси» Политика, 20:53
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Минобороны Франции заявило об отсутствии табу на поставки Киеву самолетов Политика, 20:52
Вратаря «Спартака» удалили до конца матча за удар клюшкой в лицо. Видео Спорт, 20:48
Число получивших гражданство РФ снизилось в 2022 году впервые за три года Общество, 20:41
WSJ узнала о первом обвинении США в адрес России из-за ядерного договора Политика, 20:35
«Спартак» продал «Уралу» воспитанника академии клуба Спорт, 20:26
США вскоре могут объявить о новом пакете военной помощи Украине Политика, 20:23
Гладков сообщил о сработавшей в Белгородской области ПВО Политика, 20:16
Экономика ,  
0 

Правительство утвердило индексацию на 11,9% некоторых социальных выплат

Премьер Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9% с 1 февраля
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 1 февраля 2023 года некоторые социальные выплаты в России будут проиндексированы на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

На эту величину вырастут:

  • материнский капитал;
  • пособия семьям с детьми;
  • выплаты героям, инвалидам и ветеранам;
  • выплаты ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий;
  • пособия на погребение.

В России с 2018 года был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля. Размер индексации рассчитывается из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В прошлом году социальные выплаты были проиндексированы на 8,4%, в 2021 году их рост составил 4,9%, в 2020-м пособия и выплаты выросли на 3%, а в 2019-м — на 4,3%.

Читайте на РБК Pro
Пять ошибок, которые не дают вам заработать на маркетплейсах
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon

Московские власти в октябре 2022 года решили, что городские социальные выплаты в 2023 году увеличатся на 10%. «Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов», — говорится в сообщении.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет с 21 193 до 23 313 руб. в месяц. «Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров», — пояснила пресс-служба мэра Москвы.

Ранее Минфин напомнил, что после индексации 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит почти 587 тыс. руб., на второго — почти 775,6 тыс. руб.

Теги
Михаил Мишустин социальные выплаты индексация
Материалы по теме
Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля
Общество
Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб.
Общество
Путин поручил изучить индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter