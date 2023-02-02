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Путин пожелал медикам новых регионов окончания «состояния напряжения»

Президент Путин: состояние невероятного напряжения для медиков в новых регионах закончится
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Работа в медучреждениях на новых территориях сейчас требует от медиков большого напряжения сил — как физических, так и моральных, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций. Он выразил надежду, что это состояние скоро закончится.

Президент поблагодарил медработников ДНР, ЛНР и других новых территорий. По его словам, очень многие из них работают с полной отдачей.

«Не все знают, что это невероятное напряжение физических и моральных сил — работать сегодня на этих территориях в медицинских учреждениях. Надеюсь, что это закончится, такое состояние закончится», — сказал он.

В декабре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, какие новые выплаты получат отдельные категории медработников с 1 января 2023 года.

Врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб. Среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц ежемесячно будут выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб., младшему медперсоналу — 4 тыс. руб., отметила Голикова. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. руб. в месяц, добавила она.

«На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала», — уточнила вице-премьер.

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