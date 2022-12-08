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Общество ,  
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Голикова уточнила размер дополнительных выплат медработникам с 2023 года

Голикова сообщила о дополнительных выплатах до 18 тыс. руб. медработникам с 2023 года

С 1 января 2023 года отдельные категории врачей, среднего и младшего медицинского персонала получат дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

По ее словам, врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.

Среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц ежемесячно будут выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб., младшему медперсоналу — 4 тыс. руб., отметила Голикова. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату в 4,5 тыс. руб. в месяц, добавила она.

«На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб. Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала», — уточнила вице-премьер.

Летом российские власти изменили систему выплат для некоторых категорий медработников, которые задействованы в лечении пациентов с COVID-19. В указе президента Владимира Путина это объясняется «стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и переводом медицинских работников на плановый режим работы».

Надбавку к окладу в размере 25% оставили врачам, среднему и младшему медперсоналу, участковым терапевтам, инфекционистам, фельдшерам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь пациентам с COVID-19 амбулаторно. В начале пандемии весной 2020 года врачам, работающим с больными коронавирусом, полагалась ежемесячная выплата в 80 тыс. руб., среднему персоналу и врачам скорой помощи — по 50 тыс. руб.

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Теги
Татьяна Голикова выплаты медработники медики
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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