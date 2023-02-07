Боррель заявил о поддержке Евросоюзом российских СМИ-иноагентов

Евросоюз поддерживает СМИ, которые в России признаны иноагентами, заявил верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В России подавление свободы слова и свободы СМИ достигло беспрецедентного уровня. <...> Любой, кто пытается говорить правду, немедленно начинает считаться иностранным агентом», — заявил он на конференции против дезинформации, трансляция которой велась в Twitter Европейской службы внешних связей.

Глава дипломатии ЕС привел в пример «Медузу», которую Минюст в апреле 2021 года внес в реестр иностранных агентов, а Генпрокуратура в январе 2023-го признала нежелательной организацией.

«Мы пытаемся поддерживать их, мы защищаем российские независимые СМИ», — сказал Боррель. Он отказался уточнить подробности, но подчеркнул, что Брюссель поддерживает такие медиа «в практическом смысле».