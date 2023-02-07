Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
WP рассказал о «поразительной готовности» республиканцев по Украине Политика, 15:05
Боррель заявил о поддержке Евросоюзом российских СМИ-иноагентов Политика, 14:59
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:47
FT узнала о «подсказках» китайского шара спутникам при полете над США Политика, 14:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:42
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 14:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
АвтоВАЗ выкупил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1 Бизнес, 14:41
Кадыров спрогнозировал завершение боев на Украине до конца года Политика, 14:39
Партия Саакашвили объявила о переходе на «чрезвычайный режим» Политика, 14:35
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 14:20
Расслабьтесь, вас не слышат: как пережить подростковый возраст ребенка Pro, 14:12
ЛУКОЙЛ сообщил о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе Бизнес, 14:10
Политика ,  
0 

Боррель заявил о поддержке Евросоюзом российских СМИ-иноагентов

Жозеп Боррель: ЕС поддерживает признанные в России иноагентами СМИ

Евросоюз поддерживает СМИ, которые в России признаны иноагентами, заявил верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В России подавление свободы слова и свободы СМИ достигло беспрецедентного уровня. <...> Любой, кто пытается говорить правду, немедленно начинает считаться иностранным агентом», — заявил он на конференции против дезинформации, трансляция которой велась в Twitter Европейской службы внешних связей.

Глава дипломатии ЕС привел в пример «Медузу», которую Минюст в апреле 2021 года внес в реестр иностранных агентов, а Генпрокуратура в январе 2023-го признала нежелательной организацией.

«Мы пытаемся поддерживать их, мы защищаем российские независимые СМИ», — сказал Боррель. Он отказался уточнить подробности, но подчеркнул, что Брюссель поддерживает такие медиа «в практическом смысле».

Теги
Жозеп Боррель ЕС СМИ-иноагенты
Материалы по теме
Федерация журналистов призвала Киев пересмотреть закон о контроле за СМИ
Политика
Матвиенко заявила о необходимости суровых мер из-за информационной войны
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter