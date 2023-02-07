FT узнала о «подсказках» китайского шара спутникам при полете над США

Фото: Randall Hill / Reuters

Китайский аэростат в США мог работать как источник «подсказок и сигналов» для спутников, предположил в беседе с Financial Times (FT) неназванный бывший разведчик.

Многих специалистов удивило, что Китай использовал для разведки именно аэростат, потому что у страны есть спутники, которые могут делать изображения высокого разрешения, отмечает издание. Источник в разведке допустил, что шар мог фиксировать некие диалоги или электронные сигналы, которые могли бы заинтересовать Пекин, а затем отправлять координаты спутникам.

Еще один собеседник FT сказал, что предоставление изображений, вероятно, не было основной функцией аэростата. «Китай может использовать разные виды датчиков в зависимости от миссии», — объяснил он. Другие собеседники газеты предположили, что шар провоцировал работу радиолокационной защиты, чтобы получить информацию о взаимодействии американских систем вооружения.

Китайский аэростат в начале февраля заметили над американским штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал шар китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. 4 февраля США сбили аппарат у побережья Северной Каролины.

В МИД Китая после этого заявили, что оставляют за собой право ответить на уничтожение аэростата. Реакцию Соединенных Штатов КНР сочла чрезмерной.