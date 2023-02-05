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Очевидец рассказал подробности уничтожения китайского аэростата в США

Житель Южной Каролины в США рассказал подробности уничтожения китайского аэростата

В небе над штатами Северная и Южная Каролина в США перед уничтожением китайского аэростата летали истребители, рассказал CNN житель прибрежного города Мертл-Бич Джоуи Лопес.

«Мы видели, как вокруг кружили истребители. Их было около трех или четырех. А потом мы услышали взрыв, и воздушный шар исчез», — сказал он.

По словам Лопеса, он был обеспокоен возможностью падения осколков аэростата на город и обрадовался, что военные подождали, пока объект не улетит к океану.

«За последние три года я видел много сумасшедших вещей в Мертл-Бич. Это, безусловно, самое безумное», — сказал Лопес.

Воздушный шар заметили 1 февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал летательный аппарат китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях.

В тот же день президент США Джо Байден отдал приказ сбить шар, но в Минобороны решили подождать, пока объект не окажется над Атлантическим океаном в 12 милях (около 19 км) от берега. Аэростат уничтожили 4 февраля. К операции привлекли истребители F-22, шар сбили одной ракетой — AIM-9-X, сообщил CNN неназванный высокопоставленный военный чиновник.

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Ситуация с аэростатом стала причиной отмены визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. В Госдепе обвинили Пекин в «нарушении суверенитета США и международного права».

В китайском МИДе назвали действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик. В ведомстве сообщили, что Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию.

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