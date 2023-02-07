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ВТБ объявил об объединении сетей банкоматов с «Открытием» и РНКБ

Клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут снимать деньги в банкоматах трех банков без комиссии
ВТБ RU000A0JU773 ₽1 012,56 -0,7% Купить

Банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют свои банкоматные сети в качестве первого шага по интеграции трех финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК.

«С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций», — говорится в сообщении.

Объединение сетей банкоматов станет первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ. После этого количество доступных клиентам банкоматов составит почти 20 тысяч.

На этапе объединения ВТБ, «Открытие» и РНКБ отменяют комиссии по снятию и внесению наличных для розничных клиентов в своих устройствах. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ.

Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, «Открытия» и ВТБ в апреле 2022 года.



«Мы готовили «Открытие» к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, <...> но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение», — сказала тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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В декабре 2022 года ЦБ объявил о продаже ВТБ банка «Открытие», сумма сделки составила 340 млрд руб.

30 января 2023 года ВТБ сообщил, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина. Позже наблюдательный совет банка утвердил решение о том, что цена акций при дополнительном размещении составит чуть менее 1,7 коп.

При такой цене размер докапитализации ВТБ при полном размещении допэмиссии может составить почти 516 млрд руб. Контролирующим акционером ВТБ является государство.
 

Теги
ВТБ банкоматы банк Открытие Банки РНКБ
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