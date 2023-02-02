Один человек получил ранения при обстреле Новой Каховки

В результате артиллерийского обстрела ВСУ в Новой Каховке Херсонской области ранен один мирный житель. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Снаряды попали в жилой дом и двор по адресу Днепропетровский проспект, 101.

«Есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь.В данный момент пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. В середине октября 2022 года власти объявили об эвакуации с правого (западного) берега Днепра. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов.