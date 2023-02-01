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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух моторных лодок и до 10 десантников ВСУ
В Херсонской области также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские силы в районе озера Круглик в Херсонской области уничтожили две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным «Яндекс. Карт», в пойме Днепра есть два озера Круглик. Оба расположены на правой стороне реки, одно рядом с Херсоном, другое – ниже по течению у села Крынки, недалеко от города Новая Каховка. 

В районе села Гавриловка и поселка Антоновка в Херсонской области уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов, сообщили в министерстве. 

В сводке Минобороны говорится, что на купянском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военных, два пикапа и гаубица Д-20, на красно-лиманском направлении потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Больше 100 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган» и самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства уничтожены на Донецком направлении.

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили свыше 60 человек, уничтожены танк, БМП, два бронетранспортера и три автомобиля, еще одна «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна – Д-20, говорится в сообщении.

В городе Шостка (Сумская область) уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ, сообщили в министерстве. О взрыве на одном из государственных предприятий в Шостке накануне сообщало украинское командование. Оно уточняло, что, по предварительным данным, туда попала ракета.

За последние сутки средствами ПВО сбито девять беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехвачено три снаряда РЗСО HIMARS, отмечается в сводке.

Всего с начала военной операции, по данным ведомства, уничтожены 381 украинский самолет, 206 вертолетов, почти 3 тыс. беспилотников, 402 ЗРК, свыше 7,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин РСЗО, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 8,2 тыс едини автомобильной спецтехники.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Минобороны десант ВСУ
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