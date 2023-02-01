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В Мелитополе прогремели взрывы

Рогов: в Мелитополе прогремели два громких взрыва
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Мелитополе прозвучали два громких взрыва, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, взрывы прогремели 20:32 мск.

В телеграм-канале городской администрации сообщается, что в Мелитополе вечером был слышен звук взрыва. «Сохраняйте спокойствие, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Позднее Рогов сообщил, что над городом «отработала система ПВО».

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