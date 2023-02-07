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Маск счел незаметным для большинства риск расширения конфликта на Украине

Маск: большинство не замечает угрозы превращения конфликта на Украине в «мировую войну»

Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине до «третьей мировой войны», заявил американский бизнесмен Илон Маск.

На фоне заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски в Twitter призвал «не устраивать третью мировую войну».

«Большинство не замечают опасности», — ответил на эту публикацию Маск.

О рисках расширения конфликта на Украине до уровня "мировой войны" неоднократно говорили ряд политиков и общественных деятелей. Генсек НАТО Гутерреш не раз выступал с призывом к его мирному урегулированию.

6 февраля он заявил, что перспективы достижения мира на Украине слабеют, а риск дальнейшей эскалации и кровопролития растет. «Боюсь, что мир не слепо идет к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», — сказал Гутерреш.

Российская военная операция продолжается почти год. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и устранение угрозы со стороны НАТО. В сентябре прошлого года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области по итогам проведенных там референдумов вошли в состав России.

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Переговоры о мирном урегулировании между Москвой и Киевом прекратились в мае 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условием мира вывод российских войск с территории страны и возвращения регионов под контроль Киева. В Кремле заявляют, что Москва готова к переговорам, но пока не видит возможности для диалога из-за этой позиции.

Теги
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