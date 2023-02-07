Маск счел незаметным для большинства риск расширения конфликта на Украине
Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине до «третьей мировой войны», заявил американский бизнесмен Илон Маск.
На фоне заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине американский журналист Люк Рудковски в Twitter призвал «не устраивать третью мировую войну».
«Большинство не замечают опасности», — ответил на эту публикацию Маск.
О рисках расширения конфликта на Украине до уровня "мировой войны" неоднократно говорили ряд политиков и общественных деятелей. Генсек НАТО Гутерреш не раз выступал с призывом к его мирному урегулированию.
6 февраля он заявил, что перспективы достижения мира на Украине слабеют, а риск дальнейшей эскалации и кровопролития растет. «Боюсь, что мир не слепо идет к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами», — сказал Гутерреш.
Российская военная операция продолжается почти год. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и устранение угрозы со стороны НАТО. В сентябре прошлого года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области по итогам проведенных там референдумов вошли в состав России.
Переговоры о мирном урегулировании между Москвой и Киевом прекратились в мае 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает условием мира вывод российских войск с территории страны и возвращения регионов под контроль Киева. В Кремле заявляют, что Москва готова к переговорам, но пока не видит возможности для диалога из-за этой позиции.