Число жертв землетрясения в Сирии превысило 500

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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 538, сообщило Министерство здравоохранения страны в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Пострадали 1353 человека.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 на глубине 7 км. Толчки были настолько мощными, что ощущались в Сирии — на границе магнитуда достигала 6,4. В нескольких городах страны обрушились здания.

Большинство погибших и раненых — жители мухафаз Латакия, Алеппо, Хама и Тартус. Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание правительства для обсуждения ущерба от стихийного бедствия и мер, которые требуется предпринять для ликвидации последствий. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Асадом предложил помощь и отправил в страну спасателей МЧС России.

Минобороны Сирии объявило мобилизацию всех своих частей для поиска людей под завалами, помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений. Экстренным службам помогают волонтерские и студенческие объединения.