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Зеленский отказался записать видеообращение для фестиваля в Сан-Ремо

Зеленский отказался выступать с видеообращением на музыкальном конкурсе в Сан-Ремо
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отправить видеообращение на итальянский музыкальный конкурс в Сан-Ремо. Об этом сообщил директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта, пишет Corriere della Sera.

«Мы ежедневно общались, посол Украины 2 февраля сообщил, что президент предпочел отправить текст», — объяснил Колетта.

Вместо видео украинский лидер отправит текст, который со сцены зачитает ведущий фестиваля Амедео Себастьяни.

Колетта добавил, что его смешит возможность цензурировать украинского лидера. «Мне кажется, осуждать президента сложно. <...> Меня забавляет идея, что руководитель Rai может подвергнуть цензуре президента. У нас пока нет содержания [обращения]», — сказал он.

Фестиваль пройдет с 7 по 11 февраля. О том, что Зеленский может обратиться к его участникам, сообщал в конце января портал ItalianInsider. По его данным, это вызвало споры в совете директоров Rai, которые хотели знать заранее, что именно собирается сказать украинский лидер, чтобы не выпускать в эфир «спорные моменты». Итальянский телеведущий Бруно Веспа говорил, что на фестивале в Сан-Ремо возьмет у Зеленского интервью.

Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо ежегодно проводится в середине февраля на северо-западе Италии. На конкурсе представлены песни итальянских композиторов, которые раньше не исполнялись публично.

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После начала российской военной операции Зеленский выступал на «Грэмми» и «Золотом глобусе», Каннском кинофестивале и Венецианском фестивале. В своих выступлениях Зеленский рассказывает о военном конфликте на Украине и просит поддержать украинцев, «говорить правду» и «не молчать».

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Италия конкурс песни

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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