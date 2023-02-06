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Верховная рада признала ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Верховная рада Украины признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная рада Украины признала частную военную компанию «Вагнер», основанную предпринимателем Евгением Пригожиным, международной преступной организацией, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За постановление проголосовали 333 депутата. Всего в Верховной раде 450 депутатов.

Также парламент 336 голосами принял постановление о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

На Украине против самого Пригожина заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК (посягательство на территориальную целостность Украины и «ведение агрессивной войны»). Национальная полиция продолжает досудебное расследование.

Пригожина вызывают для получения уведомления о подозрении и допроса на 13, 14 и 15 февраля. Повестки на украинском и русском языках опубликованы на сайте генпрокуратуры страны.

Пригожин признал, что является основателем ЧВК «Вагнер», в сентябре прошлого года. Компания находится под американскими санкциями с 2017 года, а Пригожин — с 2016-го. В декабре прошлого года Вашингтон ужесточил ограничительные меры против военной компании в части экспортного контроля, передал Reuters.

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Украина ЧВК Вагнер Верховная рада Украины Евгений Пригожин
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