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Пригожин попросил Вашингтон разрешить открыть филиал ЧВК «Вагнер» в США
Евгений Пригожин попросил американский Минфин согласовать открытие филиала ЧВК "Вагнер"
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к министру финансов США Джанет Йеллен с просьбой согласовать открытие в штатах филиала частной военной компании. Обращение предпринимателя опубликовала во «Вконтакте» пресс-службы его фирмы «Конкорд».
«Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК «Вагнер» просит вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с министерством финансов США», — говорится в письме, датированном 28 января.
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