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Турция остановила экспортный нефтяной терминал из-за землетрясения

Bloomberg: Турция приостановила экспорт нефти через терминал Джейхан из-за землетрясения
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти Турции из-за землетрясения приостановили прокачку нефти на свой экспортный терминал в Джейхане на берегу Средиземного моря, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что это сделали ради безопасности. Утечек на трубопроводах обнаружено не было.

При этом прокачка нефти продолжается по трубопроводам из Ирака (Киркук — Джейхан) и Азербайджана (Баку — Тбилиси — Джейхан), заявил Reuters представитель Министерства энергетики Турции.

Турецкий нефтяной терминал Джейхан расположен примерно в 155 км от эпицентра землетрясения — района Пазарджык в провинции Кахраманмараш. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым мощным с 1939 года, его магнитуда составила 7,7.

По словам вице-президента страны Фуата Октая, в зоне землетрясения разрушены более 1,7 тыс. зданий. По последним данным, погибли более тысячи человек, более 5 тыс. получили ранения.

Землетрясение затронуло и северную часть Сирии. Погибли 326 человек, ранения получили 1042. Большинство пострадавших — жители Латакии, Алеппо, Хамы и Тартуса. Толчки ощутили и других странах, в том числе Ливане, Кипре, Ираке и Израиле.

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В 13:24 по московскому времени сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Его магнитуда составила 7,7 балла. Как передает CNN Turk, его ощутили в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По информации Al Jazeera, подземные толчки ощущались также в столице Сирии Дамаске, провинции Латакия.

Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы для оперативной доставки спасательных команд в зону бедствия. Компания Turkish Cargo объявила, что будет бесплатно доставлять гуманитарные грузы в зону бедствия — как из Турции, так и из-за рубежа. Генштаб ВС Турции выделил два самолета для транспортировки помощи и бригад спасателей в зону бедствия.

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