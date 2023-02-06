Курский губернатор решил возглавить дружину добровольцев региона

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Губернатор Курской области Роман Старовойт решил возглавить местную добровольную народную дружину «Патриот», сообщает ГТРК «Курск».

«Я принял решение возглавить ДНД в мирное время. Отряды будут формироваться в приграничных районах», — заявил Старовойт.

Губернатор поручил своим подчиненным определить, кто возглавит районные дружины. Он уточнил, что это могут быть главы районов, их заместители или добровольцы из состава дружины.

«Мы рассчитываем, что это не пригодится, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал он.

О формировании ДНД «Патриот» курский губернатор сообщил в начале декабря прошлого года. По его словам, после отбора и боевой подготовки добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона.

Как говорил Старовойт, с начала военной операции на Украине в курские народные дружины вступили более 2 тыс. человек. Они тренируются под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны на площадках ЧВК «Вагнер». Власти предполагают, что всего в дружины вступят около 6 тыс. человек.

8 января Старовойт сообщил, что первую неделю 2023 года он с коллегами из администрации Курской области и членами ДНД «Патриот» занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». По его словам, такой курс обучения уже прошли сотни жителей региона.

В конце января в Курскую область направили дополнительные войска для защиты государственной границы с Украиной. Старовойт отметил при этом, что в регионе уже сформирован контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.