Курский губернатор решил возглавить дружину добровольцев региона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Кредитные каникулы — 2023: как законно получить отсрочку по кредиту в РФ Инвестиции, 14:43
Обрушение здания из-за землетрясения в Турции в прямом эфире. Видео Общество, 14:43
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 14:42
Подоляк сравнил уступки Москве с капитуляцией Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
Суд отказался изменить решение по иску Пригожина к Венедиктову Общество, 14:38
Аналитики назвали главные тренды российской индустрии майнинга в 2023 г. Крипто, 14:37
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Эрдоган назвал землетрясение в Турции самым мощным за последние 84 года Общество, 14:37
Арахамия исключил отставку главы Минобороны Украины на этой неделе Политика, 14:35
Профессор Университета Нью-Йорка допустил падение акций Adani еще на 40% Инвестиции, 14:32
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Власти Тувы назвали вопиющим случаем жалобу мобилизованных на побои в ДНР Политика, 14:29
Прокуратура потребовала признать террористами «Легион «Свобода России» Политика, 14:20
«Домклик» назвал самые популярные у покупателей жилья в Москве типы домов Недвижимость, 14:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор решил возглавить дружину добровольцев региона

Губернатор Курской области Старовойт решил возглавить добровольную народную дружину
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Губернатор Курской области Роман Старовойт решил возглавить местную добровольную народную дружину «Патриот», сообщает ГТРК «Курск».

«Я принял решение возглавить ДНД в мирное время. Отряды будут формироваться в приграничных районах», — заявил Старовойт.

Губернатор поручил своим подчиненным определить, кто возглавит районные дружины. Он уточнил, что это могут быть главы районов, их заместители или добровольцы из состава дружины.

«Мы рассчитываем, что это не пригодится, но мы должны быть готовы к любому развитию событий»,  — сказал он.

О формировании ДНД «Патриот» курский губернатор сообщил в начале декабря прошлого года. По его словам, после отбора и боевой подготовки добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона.

Как говорил Старовойт, с начала военной операции на Украине в курские народные дружины вступили более 2 тыс. человек. Они тренируются под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны на площадках ЧВК «Вагнер». Власти предполагают, что всего в дружины вступят около 6 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Какие ошибки помешают вам выиграть Ironman
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем
Биохакинг на $2 млн: как 45-летний ИT-миллионер возвращает свою молодость

8 января Старовойт сообщил, что первую неделю 2023 года он с коллегами из администрации Курской области и членами ДНД «Патриот» занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». По его словам, такой курс обучения уже прошли сотни жителей региона.

В конце января в Курскую область направили дополнительные войска для защиты государственной границы с Украиной. Старовойт отметил при этом, что в регионе уже сформирован контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.

Теги
Курская область Роман Старовойт добровольцы добровольческие батальоны
Материалы по теме
Губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села в Курской области
Политика
Курский губернатор сообщил о прилетах по зернохранилищу в селе
Политика
Число поврежденных при обстрелах домов в Курской области достигло 400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter