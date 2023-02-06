В Сирии в результате обрушения дома из-за землетрясения погибла сестра премьера страны

Al-Watan сообщила о смерти сестры премьера Сирии в рухнувшем доме

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Насуб Арнус, сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса, погибла при обрушении дома из-за землетрясения, сообщает газета Al-Watan в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Обрушение дома произошло в провинции Хама на востоке страны. Женщина погибла вместе со своими детьми и внуками, пишет издание.

Землетрясение в Сирии и Турции произошло утром 6 февраля, толчки продолжаются до сих пор.

В Сирии, по последним данным, погибли 326 человек, ранения получили 1042. Большинство погибших и раненых — жители Латакии, Алеппо, Хамы и Тартуса.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание правительства для обсуждения ущерба от землетрясения и мер, которые нужно принять для ликвидации последствий. Президент России Владимир Путин ранее направил ему телеграмму с соболезнованиями. Такая же телеграмма была направлена президенту Турции Реджепу Эрдогану.

В Турции, по последним данным, число погибших превысило 900 человек.

Днем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении с магнитудой 7,7.

