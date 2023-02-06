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Посол в Сирии сообщил об отсутствии данных о пострадавших россиянах

Посол России: россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения в Сирии
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Информации о пострадавших россиянах в Сирии, где произошло землетрясение, не поступало, заявил посол России в Дамаске Александр Ефимов.

«В данный момент пока такой информации не поступало, мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет», — передает слова посла «РИА Новости».

Очаг землетрясения, как сообщил глава Национального центра сейсмологии Раед Ахмед, находился на юго-востоке Турции. По его данным, там его магнитуда достигала 7,7. На границе с Сирией его сила составила 6,4 балла. Ахмед отметил, что землетрясение было самым сильным со времени наблюдений этого центра (1995 год).

В нескольких городах Сирии, в том числе в Баянисе, Джабле и Сармаде, произошло обрушение зданий, сообщает Al Hadath. По последним данным сирийского Минздрава, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, еще 515 пострадали.

В Турции, по последним данным, в результате землетрясения погибли 76 человек, пострадали 440, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), магнитуда толчков составила 7,4, эпицентр был в районе Кахраманмараш. В городах обрушились здания, спасатели работают над извлечением людей из-под обломков.

Теги
Сирия Турция землетрясение
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