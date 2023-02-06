В МИДе исключили посла США из числа переговорщиков по обмену заключенными
Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что не обсуждал с новым послом США в Москве Линн Трейси вопрос обмена заключенными, которые находятся в России и США.
«Нет, это вопрос, который обсуждается по специализированному каналу», — сказал он на брифинге, передает ТАСС.
Новый посол США приехала в Москву 26 января. Трейси стала первой женщиной, возглавившей американское посольство за всю историю отношений двух стран. До этого она работала в России несколько раз, но не в статусе посла.
По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, она будет добиваться увеличения численности сотрудников посольства и впоследствии возобновления выдачи виз.
Сама Трейси говорила, что одной из ее приоритетных задач станет освобождение граждан США, находящихся под стражей в России.
Рябков заявлял, что у Москвы и Вашингтона есть конфиденциальный канал общения, который доказал свою эффективность за счет обмена заключенными в прошлом году. В апреле в Россию вернулся российский летчик Константин Ярошенко, а в США — американский студент Тревор Рид. В декабре россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам Рябкова, Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными.