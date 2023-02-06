Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237

Землетрясение затронуло север страны — города Алеппо, Тартус, Латакию, Хаму. Эта часть Сирии граничит с Турцией, где находился эпицентр толчков, но пока Анкара заявила о меньшем числе жертв, чем Дамаск

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Более 200 человек погибли и свыше 600 пострадали в результате землетрясения в северной части Сирии, сообщает агентство SANA во «ВКонтакте» со ссылкой на Минздрав страны.

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 237 погибших и 639 раненых, большинство из них в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе», — сказано в сообщении.

Перечисленные города находятся на севере Сирии, Тартус и Латакия — на берегу Средиземного моря. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на корреспондента отмечает, что в сельской местности страны также много жертв. Власти ранее заявляли о разрушении многих зданий после толчков.

На севере Сирия граничит с Турцией, где, по данным сирийского Национального сейсмологического центра, находился эпицентр толчков (в районе Искендеруна на юге страны). По данным центра, их магнитуда составила 7,7, на границе двух стран были толчки магнитудой 6,4 и менее.

Власти Турции сообщали, что магнитуда землетрясения составила 7,4, а эпицентр находился севернее Искендеруна, в Кахраманмараше. Власти страны сообщали о 76 жертвах и 440 пострадавших.

Президент Сирии Башар Асад в связи с землетрясением провел экстренное заседание совета министров, пишет SANA. Агентство также указывает, что в стране мобилизовали силы Минобороны для поиска людей, оказавшихся под завалами, помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений. К этому также привлекли волонтеров, в том числе из студенческих отрядов.

Российские посольства в Турции и Сирии сообщали, что пока не получали данных о пострадавших или погибших в результате землетрясения россиянах.