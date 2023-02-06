Разбор завалов после землетрясения в Турции. Трансляция

adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73
(-0,22)
Инвестиции, 03 фев, 16:04
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38
(+0,34)
Инвестиции, 03 фев, 16:04
Премьер Польши не исключил переход конфликта на Украине в Третью мировую
Политика, 11:42
В Госдуме создадут группу экспертов по наказаниям для уехавших россиян
Политика, 11:41
Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов
Политика, 11:38
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Путин направил телеграммы соболезнования Эрдогану и Асаду
Политика, 11:35
Как эффективно учиться онлайн: советы от экспертов
РБК и Edutoria, 11:29
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество, 11:26
Суд заочно приговорил Белоцерковскую к 9 годам колонии
Политика, 11:14
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Ягр в 50 лет побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории
Спорт, 11:07
В мэрии раскрыли специфику архитектурной отделки станции метро «Внуково»
Город, 11:05
Последствия землетрясения в Турции. Видео
Общество, 11:05
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят
РБК и Газ, 11:04
Землетрясение в Сирии не повлияло на работу российской авиабазы в Хмеймим
Политика, 11:03
Власти Мали объявили персоной нон грата представителя миссии ООН
Политика, 11:01
Как контролирующие лица платят по налоговым долгам фирм. Обзор практики
Pro, 10:57
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Общество
,
06 фев, 10:49
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Разбор завалов после землетрясения в Турции. Трансляция
В Турции сразу в нескольких провинциях произошло землетрясение. Во время него погибли больше 280 человек. Как разбирают завалы — в трансляции РБК
Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фотогалерея
Фотогалерея
Теги
Турция
землетрясение
Подпишись на RuTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Материалы по теме
Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фотогалерея
Общество
Землетрясение в Турции разрушило внесенную в список ЮНЕСКО крепость
Общество
Власти Турции заявили о почти 300 погибших в результате землетрясения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2023
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter