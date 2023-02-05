Белоруссия до апреля получит российские вертолеты Ми-35
До апреля Белоруссия получит российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, а также планирует закупить истребители Су-30СМ, сообщил командующий белорусскими военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.
«Целая эскадрилья, но мы [сначала] получаем отряд — четыре, до апреля [они] будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению», — рассказал он.
Также Лукьянович сообщил о результатах учений вместе с Россией в рамках Союзного государства. По его словам, используя опыт российских военных, белорусские ВВС внесли некоторые изменения в боевой порядок и способы применения военной авиации.
Лукьянович подчеркнул, что учения являлись открытыми и не были направлены против третьих лиц. Несмотря на то что сейчас маневры закончились, слаживание российских и белорусских военных продолжится на территории Белоруссии.
Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
В Белоруссии с октября 2022 года развернута совместная с Россией группировка войск, которая, по заверению Минобороны, выполняет «сугубо оборонительные задачи». Помощник главы белорусского Минобороны Валерий Ревенко 16 октября сообщил, что общая численность российских военных в составе региональной группировки войск в Белоруссии будет чуть менее 9 тыс. человек. По его словам, она также включает «авиационную составляющую».
В январе 2023 года в ведомстве сообщили о наращивании состава группировки. В том же месяце начались летно-тактические учения с участием авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и ВКС России.