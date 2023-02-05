Гладков сообщил о двух сбитых ракетах в Валуйском округе

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Системы противовоздушной обороны сбили две ракеты в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Валуйский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

С начала боевых действий на Украине власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и работе систем ПВО. Накануне Гладков сообщал об обстреле села Красное в Шебекинском городском округе. Тогда никто не пострадал, был поврежден частный дом, еще в двух выбиты окна и посечены заборы и фасады.

С 19 октября в Белгородской области действует средний уровень реагирования. С 4 февраля Гладков ввел в регионе бессрочный высокий уровень террористической опасности, который с апреля продлевался каждые две недели.