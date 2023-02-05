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«Первый канал» раскрыл имена наставников 11-го сезона «Голоса»

«Первый канал»: наставниками в «Голосе» станут Гагарина, Пресняков, Беляев и Баста
Владимир Пресняков
Владимир Пресняков (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Наставниками в 11-м сезоне шоу «Голос» станут певец Владимир Пресняков, певица Полина Гагарина, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев, сообщил РБК «Первый канал».

В сообщении сказано, что съемки передачи начинаются в эти дни в Москве. Вести программу будет Яна Чурикова, которая ранее сменила актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в детском аналоге передачи — «Голос. Дети».

Баста и Гагарина ранее уже были наставниками в шоу: они пришли в проект в четвертом сезоне, рэпер позже участвовал в седьмом и девятом сезонах шоу, а певица — в пятом, седьмом и девятом. Также они участвовали в шоу «Голос. Дети». Пресняков станет наставником в проекте впервые, а Беляев был участником второго сезона программы: тогда он дошел до полуфинала.

«Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. <...> Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание. Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна», — написал Пресняков в своем телеграм-канале.

Развлекательные передачи вернулись в сетку вещания «Первого канала» в начале сентября. 23 сентября появилась информация о том, что «Первый» отказался от съемок шоу «Голос». Позднее канал опроверг эти данные, в пресс-службе подчеркнули, что тогда проходили съемки шоу «Голос. Дети».

В августе «Первый канал» сообщил о «творческой паузе» бессменного ведущего шоу «Голос» и его аналогов «Голос. Дети» и «Голос 60+» Дмитрия Нагиева, который планировал взять ее еще несколько сезонов назад. Актер заявил РБК, что не будет ведущим всех версий «Голоса» как минимум в этом сезоне.

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