«Первый канал» опроверг отказ от съемок шоу «Голос»

В пресс-службе «Первого канала» отметили, что сейчас проходят съемки шоу «Голос.Дети». В начале сентября Константин Эрнст сообщил о решении вернуть в сетку вещания телеканала развлекательные программы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В пресс-службе «Первого канала» опровергли РБК информацию, что от съемок шоу «Голос» было решено отказаться. Там подчеркнули, что в эти дни проходят съемки шоу «Голос.Дети».

23 сентября о том, что «Первый канал» отказался от съемок «Голоса», сообщили телеграм-каналы без указания источников. «Комсомольская правда» накануне писала, что основная версия «Голоса» может быть поставлена на паузу, а его место в прайме займет шоу «Фантастика».

В августе «Первый канал» сообщил о «творческой паузе» бессменного ведущего шоу «Голос» Дмитрия Нагиева, который планировал взять ее еще несколько сезонов назад. Актер заявил РБК, что не будет ведущим всех версий «Голоса» как минимум в этом сезоне.

Новой ведущей шоу «Голос 60+» стала Лариса Гузеева. Она назвала предложение «максимально неожиданным». «Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать», — сказала она.

Нагиев был бессменным ведущим шоу «Голос» с 2012 года. В феврале 2014-го он выступил в той же роли в проекте «Голос.Дети», а с сентября 2018-го также стал вести «Голос 60+».

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В день, когда стало известно о событиях в Буче (Киев утверждал, что там погибли мирные жители в то время, когда российские войска находились в городе; Минобороны России настаивало, что сведения о трупах появились уже после того, как из-под Киева были выведены российские войска), Нагиев опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором написал: «Может, хватит». Позже он выложил видео, где бреет голову под строчки «мы воевали сами с собой» из песни «Поезд в огне» группы «Аквариум».

Фото и видео из города Буча под Киевом украинские власти и западные СМИ распространили в начале апреля. На них видны тела людей в гражданской одежде. Мэр города Анатолий Федорук также сообщил о найденных братских могилах. Минобороны России назвало опубликованные материалы постановкой и заявило, что в период, когда город находился под контролем российских военных (они ушли из Бучи 30 марта), «ни один местный житель не пострадал».

2 сентября гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о решении вернуть в сетку вещания телеканала развлекательные программы. «Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.

В сетку вещания вернутся развлекательные проекты, которые уже были в эфире, а также появятся новые, указал Эрнст. Кроме того, начнется показ новых сезонов сериалов «Триггер» и «Мажор».