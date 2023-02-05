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Польша назвала сроки начала строительства забора на границе с Россией

Погранслужба Польши: строительство забора на границе с Россией должно начаться в марте
Граница между Польшей и Россией
Граница между Польшей и Россией (Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press)

Электронный забор на границе Польши с Калининградской областью должны начать строить в марте, на данный момент подрядчик готовит проект, который представит в польскую пограничную службу, заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальская, передает Polskie Radio.

Заграждение будет иметь систему датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно следить за границей независимо от погодных условий, без необходимости находиться непосредственно на линии границы. При этом алгоритмы системы оповещений буду построены так, чтобы она реагировала именно на реальные попытки пересечь границу людьми, а не животными, уточнила Михальская.

Польские пограничники оценивают ситуацию на границе с Россией как мирную и стабильную. По словам пресс-секретаря Варминско-Мазурского пограничного отделения майора Мирославы Александрович, в прошлом году было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Кроме того, известны случаи въезда в пограничную полосу. Это грибники, заблудившиеся в этом районе, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного поста.

Пограничная служба Польши подписала контракт на сумму более 373 млн злотых ($84 млн) с компанией TELBUD на строительство забора на польско-российской границе в начале декабря прошлого года.

Протяженность ограждения составит 199 км. Забор протянется вдоль всей сухопутной границы с регионом, кроме Вислинской косы (Балтийской косы), где граница уже несколько лет охраняется с помощью электронных устройств, поясняли в погранслужбе.

До этого Варшава решила построить на границе с Калининградской областью забор из колючей проволоки, его строительство началось в ноябре. Это решение объяснялось угрозой миграционного давления, поскольку аэропорт Калининграда начал прием рейсов из Ближнего Востока и Африки.

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Российские власти сочли это решение странным, указав, что самолеты из Храброво также летают в польские города. В Кремле назвали решение о сооружении забора «делом поляков».

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