Польша построит электронный забор на границе с Калининградской областью за $84 млн

Забор протянется вдоль всей сухопутной границы с регионом, кроме Балтийской косы, на 199 км и будет оснащен датчиками движения

Польша построит электронный забор на границе с Калининградской областью за $84 млн, сообщает Пограничная служба республики.

«Сегодня Пограничная служба подписала с компанией TELBUD S.A. контракт на строительство барьера на границе с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Протяженность ограждения, оснащенного датчиками движения, составит 199 км. Забор протянется вдоль всей сухопутной границы с регионом, кроме Вислинской косы (Балтийской косы), где граница уже несколько лет охраняется с помощью электронных устройств, пояснили в погранслужбе. Стоимость контракта превышает 373 млн злотых ($84 млн).

В начале ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Это решение объяснялось угрозой миграционного давления, поскольку аэропорт Калининграда начал прием рейсов из Ближнего Востока и Африки.

Власти области сочли это объяснение странным. «Действительно, сейчас аэропорт [Калининграда] Храброво получил режим «открытого неба». Надо понимать, что те авиакомпании, с которыми сейчас ведет переговоры [по открытию полетов] наш аэропорт, прекрасно выполняют полеты в Польшу, например в аэропорты Гданьска и Варшавы», — пояснил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По его словам,

заграждение вдоль границ Калининградской области с Польшей и Литвой «уже давно существует» и принадлежит России. «Поэтому граница Польши все это время надежно охранялась российскими пограничниками и российским забором», — указал он. В Кремле назвали решение о сооружении забора «делом поляков».